Manchester: attenzione massima a Milano

MILANO, 24 MAG - "Il livello di attenzione è massimo, ma non ci sono in programma misure ulteriori perché per la sicurezza a Milano è già in atto un sistema che consente di gestire grandi eventi, come è stato per la visita del Papa o la marcia dei migranti". Lo ha spiegato il prefetto di Milano Luciana Lamorgese, riferendosi all'attentato di Manchester, a margine di un incontro sui migranti organizzato da Anci Lombardia. "Ieri ho sentito il sindaco Sala - ha proseguito - e nei prossimi giorni riunire anche il Comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura".