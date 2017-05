Stasi,ricorso straordinario a Cassazione

MILANO, 24 MAG - La difesa di Alberto Stasi ha presentato un riscorso straordinario in Cassazione contro la sentenza di condanna definitiva a 16 anni di carcere del bocconiano accusato dell'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Nell'atto, firmato dallo stesso Stasi lo scorso 3 dicembre, si parla di "errore di fatto" per una "svista" da parte della Suprema Corte che non si è accorta che nell'appello bis non erano stati sentiti alcuni testi. Il caso verrà discusso il prossimo 27 giugno.