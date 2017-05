Appello Milano, 6 anni a jihadisti

MILANO, 24 MAG - La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato le condanne a sei anni di carcere per terrorismo internazionale per il tunisino Lassaad Briki e per il pakistano Muhammad Waqas, arrestati nel luglio 2015 e che intercettati parlavano di attentati da compiere in Italia e in particolare alla base Nato di Ghedi, nel bresciano. I presunti jihadisti legati all'Isis sarebbero anche gli autori di selfie di propaganda e minacce emersi sul web due anni fa.