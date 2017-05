Papa alla radio parla a bimbi Gaslini

GENOVA, 24 MAG - Papa Bergoglio si è collegato in diretta radiofonica con i bambini del Gaslini attraverso l'emittente 'Radio fra le note' fondata dal sacerdote genovese don Roberto Fisher. Il Papa ha salutato i bambini e ha detto "pregate per me". Poi ha dato loro appuntamento per sabato a Genova e ha recitato una Ave Maria in diretta.