Marra: domani al via processo

ROMA, 24 MAG - E' fissata per domani la prima udienza del processo a carico dell' ex braccio destro del sindaco Raggi, Raffaele Marra e l'imprenditore Sergio Scarpellini. I due sono accusati di concorso in corruzione. Il processo si svolgerà davanti ai giudici della II sezione penale che dovranno decidere se ammettere il sindaco come testimone così come sollecitato dai difensori di Marra. Entrambi gli imputati si trovano agli arresti domiciliari. I due furono arrestati nel dicembre scorso su richiesta del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del sostituto Barbara Zuin. La vicenda giudiziaria in cui è coinvolto Marra è quella dei 370 mila euro ricevuti, secondo la Procura di Roma, da Scarpellini per l'acquisto di un appartamento nella zona dei Prati Fiscali. Secondo l'accusa quella dazione dell'immobiliarista era finalizzata all'ottenimento di favori alla luce della posizione occupata all'epoca dei fatti, il 2013, da Marra in Campidoglio.