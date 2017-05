Incidenti in autostrada,traffico in tilt

TRIESTE, 25 MAG - Traffico in tilt sulla rete autostradale del Friuli Venezia Giulia a causa di due incidenti e del traffico intenso proveniente dall'estero in occasione della Festa dell'Ascensione. Sulla A23 sono segnalati 10 chilometri di coda tra Udine sud e il nodo di Palmanova, in direzione Palmanova, per un incidente. Sulla A4, sempre per incidente (in questo caso tra mezzi pesanti), ci sono 10 chilometri di coda tra San Giorgio di Nogaro e Portogruaro in direzione Venezia.