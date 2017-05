Viminale, promoter eventi collaborino

ROMA, 25 MAG - In estate sono attesi tanti "eventi di carattere sportivo, culturale, musicale e di intrattenimento" che attrarranno un "elevato afflusso di persone". Per garantire un'adeguata cornice di sicurezza è necessario il coinvolgimento anche degli "organizzatori dei singoli eventi" che, così come avviene per le partite di calcio, dovranno fornire "un servizio di stewardship calibrato in relazione alle esigenze". Così il capo della polizia, Franco Gabrielli, nella circolare inviata a prefetti e questori dopo la strage di Manchester. La circolare invita anche ad individuare "idonee aree di rispetto e/o pre-filtraggio" nelle zone dove si svolgeranno gli eventi, per controllare in modo mirato le persone, valutando anche, dove possibile, "l'adozione di impedimenti, anche fisici, all'accesso di veicoli alle aree pedonali".