Si barrica in casa e minaccia esplosione

MONZA, 25 MAG - Un 55enne residente a Desio (Monza) si è barricato in casa insieme ai suoi due figli, minacciando di far saltare in aria il palazzo con una bombola di gas, per evitare lo sfratto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Desio, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. A quanto si è appreso l' erogazione del gas alla palazzina è stata sospesa e i carabinieri stanno dialogando con l'uomo.