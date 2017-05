Bassetti, accelerare in aree sisma

CITTA' DEL VATICANO 25 MAG - Occorre "accelerare il più possibile gli interventi non tanto per la ricostruzione, che sono complessi, ma per garantire un'abitazione alle persone". E' l'appello del neopresidente della Cei, il cardinale, Gualtiero Bassetti, che arriva dall'Umbria, terra colpita dal sisma. Per il vescovo di Perugia occorrono non solo le case prefabbricate ma anche "ambienti pluriuso dove riportare quei segni di religiosità che sono stati tolti dalle macerie e che ora sono conservati altrove. Ora che arriva l'estate quelle sono terre di feste religiose, di processioni. Occorre favorire questo, altrimenti si perde l'identità di un popolo".