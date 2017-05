Nuovi controlli polizia stazione Milano

MILANO, 25 MAG - E' in corso alla stazione Centrale di Milano un nuovo controllo da parte della polizia. Gli agenti stanno svolgendo le operazioni secondo i protocolli di routine, senza quindi l'ausilio di elicottero e unità a cavallo com'era successo lo scorso 2 maggio. Secondo quanto si è appreso finora, sono almeno una decina le persone che saranno accompagnate in Questura per essere identificate e uno straniero potrebbe essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale perché è scappato alla vista degli agenti. E' il primo controllo dell'area dopo il servizio straordinario del 2 maggio che tante polemiche ha sollevato e dopo l'aggressione da parte del ventenne Ismail Tommaso Ben Youssef Hosni nel mezzanino, costato il ferimento di un poliziotto della Polfer e di due militari dell'esercito.