Migranti: Unicef, 800 barchette di carta

PALERMO, 25 MAG - Oltre 800 barchette di carta messe in mare per mandare un messaggio ai leader del G7 perché proteggano i bambini migranti. È l'iniziativa "Barchette in mare, non per gioco", organizzata oggi a Palermo da Unicef. Nella spiaggia di sant'Erasmo studenti, volontari e migranti hanno partecipato alla vigilia del vertice che a Taormina riunirà i grandi della Terra. "Da gennaio, almeno 36 mila dei rifugiati e migranti salvati sono stati trasferiti in Sicilia, il luogo dove si terrà il G7 - ha detto Paolo Rozera, direttore generale Unicef Italia - oggi per far capire la precarietà del viaggio abbiamo fatto mettere in mare ai bambini oltre 800 barchette di carta che poi hanno recuperato, questo è uno scempio umanitario che non possiamo più permettere, il Mediterraneo è sempre stato un mare di civiltà e ora è un cimitero".(ANSA).