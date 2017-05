Scuola: protesta dei presidi

ROMA, 25 MAG - "Primi per responsabilità, ultimi per retribuzioni", "contratto subito", "chi svende i dirigenti svende la scuola": intorno a questi slogan diverse centinaia di presidi, arrivati da tutta Italia, hanno protestato oggi a Roma, a piazza San Cosimato, a due passi dal Ministero dell'Istruzione (ma anche con un presidio davanti a Montecitorio) per chiedere eque retribuzioni, un alleggerimento dei carichi di lavoro e della burocrazia. "Non ci sottraiamo agli impegni - ha detto Giorgio Rembado, presidente dell'Anp, l'associazione che ha organizzato la protesta - siamo pronti a sostenere le responsabilità professionali, ma vogliamo strumenti adeguati per esercitare con successo le nostre prerogative". Un'altra sigla sindacale che rappresenta i dirigenti scolastici, l'Udir, ha indetto per oggi lo sciopero della categoria. "I presidi - ha spiegato Marcello Pacifico (Confedir-Udir) - non ce la fanno più a sostenere un ruolo professionale fatto di responsabilità crescenti e soddisfazioni ridotte sotto lo zero".