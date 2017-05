Green Hill, processo in Cassazione 3/10

BRESCIA, 25 MAG - E' stato fissato per il 3 ottobre il processo in Cassazione nei confronti dei vertici di Green Hill, l'allevamento di cani beagle destinati alla vivisezione chiuso a Montichiari in provincia di Brescia nell'estate 2012. In appello la rappresentante del gruppo Ghislaine Rondot e il veterinario Renzo Graziosi erano stati condannati ad un anno e sei mesi, mentre è stata di un anno la pena per Roberto Bravi, direttore di Green Hill. "Green Hill, rispettando il lavoro della magistratura a cui ribadisce totale fiducia, conferma l'estraneità alle accuse che, si ricorda, non fanno riferimento a maltrattamenti comunemente intesi come hanno volutamente fatto intendere alcune campagne animaliste, ma riguardano comportamenti e azioni messe in essere non conformi alle caratteristiche etologiche dei cani di razza beagle" fa sapere Green Hill attraverso una nota.