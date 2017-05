Rasata da madre, 'giudizio per genitori'

BOLOGNA, 25 MAG - La Procura di Bologna ha chiesto il processo per i genitori, originari del Bangladesh, della ragazzina rasata a zero dalla madre perché non voleva portare il velo. L'accusa è maltrattamenti in famiglia. La 14enne, a fine marzo, si era sfogata con un'insegnante della scuola media che frequenta e dall'istituto era partita la denuncia ai Carabinieri. Dalla Procura per i minorenni era stato allora disposto il collocamento urgente in una comunità protetta, dove si trova tutt'ora. Secondo quanto si apprende la richiesta firmata dalla Procura ordinaria, con il Pm Augusto Borghini e il procuratore Giuseppe Amato, è di giudizio immediato, procedimento caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare, scelto quando si ritiene ci sia evidenza della prova e gli indagati sono stati interrogati. I genitori, così come le altre due figlie, minorenni anch'esse, sono stati sentiti nelle scorse settimane. Il fascicolo ora passerà al vaglio del Gip.