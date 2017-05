Migranti, in 465 su nave a Taranto

TARANTO, 26 MAG - Sono in corso all'hotspot di Taranto le procedure di identificazione dei 465 migranti sbarcati questa mattina al molo san Cataldo del porto mercantile dalla nave general cargo ship 'Sds Green'. I migranti sono stati salvati mercoledì scorso nel golfo della Sirte, al largo della Libia. La nave, assistita da un'agenzia del Gruppo Campostano, li ha presi in consegna da due unità Search and Rescue Vessels (ricerca e soccorso): 252 dalla Echo H87 e 213 dalla Iuventa. Una parte dei migranti, dopo l'identificazione, sarà subito smistata verso altre località a bordo di bus privati. Si tratta del secondo sbarco a Taranto nel giro di pochi giorni. Altri 952 erano giunti la notte tra il 21 e il 22 maggio scorsi a bordo del pattugliatore "Diciotti" della Guardia Costiera.