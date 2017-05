Fluorsid: campionamenti acque S.Gilla

CAGLIARI, 26 MAG - Sono cominciati questa mattina i campionamenti straordinari dell'Arpas nelle acque dello stagno di Santa Gilla (Cagliari) secondo il piano di controlli stabilito dal tavolo tecnico permanente istituito dalla presidenza della Regione con gli assessorati della Difesa dell'Ambiente e della Sanità. L'attività straordinaria di monitoraggio riguarda il territorio circostante i siti di pertinenza della Fluorsid finita in una inchiesta della procura del capoluogo e che ha portato, l'altra settimana, all'arresto di sette persone con l'accusa di associazione per delinquere, disastro ambientale e inquinamento. Nel programma di lavoro sono indicati monitoraggi dei corpi idrici sotterranei, monitoraggi dei corpi idrici superficiali di transizione (stagno S.Gilla), sulla qualità dell'aria e sulla ricaduta delle polveri. Per quanto riguarda l'attività cominciata oggi, questa interessa i sedimenti e le acque di transizione: i campionamenti dureranno alcuni giorni, quindi ci sarà l'invio ai laboratori Arpas.