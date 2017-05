Turbativa d'asta, 2 arresti a Oristano

ORISTANO, 26 MAG - Due funzionari della prefettura di Oristano sono stati arrestati questa mattina con l'accusa di turbativa d'asta in merito a appalti pubblici. Il provvedimento è stato disposto dalla magistratura oristanese ed è stato eseguito dai carabinieri del Comando provinciale. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sui fatti contestati né sono state rese note le generalità dei due funzionari finiti sotto accusa e che sono stati accompagnati nella sede del Comando oristanese dell'Arma in via Loffredo.