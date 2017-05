Graffiti a Ponte Vecchio,sindaco pulisce

FIRENZE, 26 MAG - Il sindaco di Firenze Dario Nardella e i suoi assessori, muniti di copricapo protettivo e giubbotto catarifrangente, all'opera per pulire da scritte e graffiti il Ponte Vecchio. E' quanto è avvenuto stamani nell'ambito di un'iniziativa degli Angeli del Bello, fondazione che si occupa di dare una mano a tenere pulita la città. Nardella e i componenti della sua giunta si sono muniti di spugne e spazzole e solventi speciali 'antigraffiti' e con olio di gomito si sono dati da fare per togliere le scritte dalla superficie del monumento. Ponte Vecchio è un ormai tradizionale e frequentissimo bersaglio di graffitari improvvisati, in particolare giovani turisti che vogliono lasciare tracce della loro presenza sul celebre monumento: per combattere questa 'piaga', il Comune di Firenze si è recentemente dotato di un apposito gruppo di polizia municipale dedicato al contrasto del fenomeno.