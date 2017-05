Spunta alveare in via Manzoni a Milano

MILANO, 26 MAG - Un'ape regina ha trasferito l'alveare sul palo di un orologio pubblico nella centralissima via Manzoni, all'altezza del civico 39, nel cuore del quadrilatero della moda di Milano. La novità ha innescato la curiosità dei commercianti dell'area e dei passanti, armati di cellulare per condividere l'insolito incontro. La polizia municipale è intervenuta per delimitare l'area ed evitare anche che qualcuno venga punto dalle api. Si attende ora l'intervento di un apicoltore, che probabilmente userà del fumo per convincere gli insetti al 'trasloco'. (ANSA).