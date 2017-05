Raid contro Lega: Crivello, Rixi offende

GENOVA, 26 MAG - "La frase di Rixi è offensiva e accusatoria. E' gravissima. Lo invito a rivederla. Ho sempre condannato ogni forma di violenza e di anti democrazia, è nel mio dna". Così il candidato del centrosinistra Gianni Crivello replica al segretario regionale leghista Rixi che parlando del raid incendiario al point elettorale del Carroccio a Genova aveva detto: "Questo episodio è l'ennesima dimostrazione di quanto la sicurezza a Genova sia a rischio, di come la città sia in balia di balordi che da troppi anni la sinistra e la giunta dell'assessore Crivello coccola e non reprime". "Coccolare? Sembra quasi che voglia dire che c'è commistione o convivenza - dice Crivello - è gravissimo. Rixi confonde o fa finta di non sapere che chi deve intervenire non è il Comune. Al di là di questo esprimo solidarietà alla Lega e condanno il gesto". Anche la coalizione che sostiene Crivello condanna il raid. "E' un episodio grave e vigliacco. Alla Lega Nord e ai suoi rappresentanti esprimiamo la nostra sincera solidarietà".