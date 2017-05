Anas, altri 5 affidamenti lavori strade

ROMA, 26 MAG - Prosegue la fase operativa dell'opera di ricostruzione delle strade colpite dal terremoto del 30 ottobre scorso nel centro Italia. Anas ha infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi cinque bandi di gara per l'affidamento con 'procedura aperta accelerata' dei lavori di ripristino definitivo del tratto umbro della strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre", per un valore complessivo di 16,6 milioni di euro che si aggiungono ai lavori già in fase di affidamento per la galleria "San Benedetto".