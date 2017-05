Migranti:a Brindisi nave con 476 persone

BRINDISI, 27 MAG - Ha attraccato alla banchina di Sant'Apollinare, nel porto di Brindisi, una nave cargo battente bandiera Antigua e Barbuda che trasporta 476 migranti salvati nel Canale di Sicilia. A bordo ci sono 14 bambini, 58 donne e 404 uomini. Non risultano persone ferite o decedute. Nell'area ex Montecatini del porto saranno effettuate le operazioni di soccorso e di identificazione, coordinate dalla questura di Brindisi. Sul posto anche personale della capitaneria di porto e della protezione civile. I migranti saranno poi smistati in centri di accoglienza di altre regioni d'Italia.