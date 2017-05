Entra in casa ex e si butta da finestra

MILANO, 27 MAG - Si è rivolto alla polizia affinché dicesse alla ex compagna di lasciarlo entrare nel loro appartamento a Milano per recuperare le chiavi di un'auto ma una volta all'interno si è lanciato dalla finestra senza che gli agenti potessero bloccarlo. Così si è tolto la vita Abdel Aziz B., un sarto marocchino di 57 anni che di recente si era trasferito per lavoro a Parigi. La compagna, una connazionale di 55 anni da cui ha avuto tre figli (di cui uno ancora minorenne) lo aveva lasciato lo scorso aprile quando, nel corso di una violenta lite durante un viaggio in auto la donna era stata lasciata in autogrill dal compagno, che se ne era andato. Da quel giorno l'uomo si era trasferito in Francia ma oggi ha contattato la polizia per chiedere di intervenire per consentirgli di recuperare le chiavi di una Jaguar di sua proprietà. E' apparso calmo con i poliziotti, ha anche chiacchierato con loro per alcuni minuti, ma all'improvviso si è allontanato dalla stanza e si è lanciato nel vuoto. E' morto sul colpo.