Minacce a sindaco,indagini a tutto campo

NUORO, 27 MAG - Proseguono a tutto campo le indagini sull'atto intimidatorio al sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris. Ieri mattina davanti al municipio della cittadina nuorese è stato depositato un plico con quattro cartucce cal. 12 ed una lettera di minacce. Gli agenti del Commissariato di Siniscola e della Digos stanno controllando le immagini dell'impianto di videosorveglianza posizionato all'ingresso del municipio e quelle degli esercizi commerciali della zona. Sentite sinora anche varie persone. Il plico è stato lasciato all'ingresso del palazzo dopo le 5 del mattino. Dalle testimonianze degli operatori ecologici passati poco prima di quell'ora per le pulizie il plico, coperto da una scatola, non sarebbe stato presente. Gli investigatori hanno sentito anche lo stesso sindaco Farris che non si capacita di quanto accaduto.