Sereni, più fondi aziende colpite sisma

ROMA, 27 MAG - "Grazie all'approvazione dell'emendamento del Pd, che peraltro ha riassorbito proposte di altri gruppi anche dell'opposizione saranno raddoppiati, da 23 a 46 milioni, i fondi a disposizione delle aziende del turismo, dei servizi e dell'artigianato umbre e delle altre aree colpite dal sisma che hanno avuto un sensibile calo del fatturato e dell'attività come conseguenza indiretta del terremoto". Lo dice la prima firmataria, l'on. Marina Sereni. "I fondi - dice Sereni - passano da 23 a 33 milioni per quest'anno e se ne aggiungono altri 10 per il prossimo. Un altro impegno rispettato dal Parlamento e dal Governo nei confronti del tessuto economico e produttivo della nostra Regione. Non posso che esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto, un modo concreto per incoraggiare tutti coloro che nel territorio della Valnerina e in tutta l'Umbria si stanno dando da fare per offrire ai turisti italiani e stranieri la possibilità di vivere esperienze uniche e di godere di una ospitalità sicura e unica".