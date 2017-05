Precipita da bastione e muore ad Alghero

ALGHERO, 27 MAG - Drammatico incidente ad Alghero, dove un uomo di 65 anni, Raffaele Cellauro, insegnante alberghiero, nato ad Alghero ma residente a Sassari, è morto in seguito alle gravissime lesioni interne riportate cadendo dai bastioni della città catalana. Alle 13:30 l'uomo stava cercando di arrampicarsi sulla statua della Madonnina che sovrasta il porto ma è scivolato ed è precipitato nel vuoto. Un volo di una decina metri. All'inizio l'uomo sembrava essersi salvato miracolosamente, quando sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, capitaneria di porto e 118, era ancora vigile e spiegava di essere caduto accidentalmente e sulle gambe. Trasportato immediatamente al pronto soccorso per le fratture agli arti è stato anche sottoposto a ulteriori accertamenti per accertare se avesse riportato lesioni interne. Proprio mentre completava la Tac ha avuto, però, un arresto cardiaco ed a nulla sono valsi i tentativi di tenerlo in vita.