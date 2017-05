Bimbo di 8 anni muore in minimoto

TORINO, 28 MAG - E' morto in ospedale a Torino un bambino di 8 anni per le conseguenze di una caduta da una minimoto. L'incidente - riferiscono le cronache locali - era avvenuto tre giorni fa sulla pista di un impianto a Ferriera, una frazione di Buttigliera Alta (Torino), all'imbocco della Valle di Susa. Il piccolo Alessio, di Rubiana, era in procinto di partecipare a una gara e, secondo quanto è stato ricostruito, è caduto mentre affrontava una curva. E' stato poi trasportato all'ospedale infantile Regina Margherita. Nell'incidente non sono state coinvolte altre persone.