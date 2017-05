Due feriti nel centro storico di Napoli

NAPOLI, 28 MAG - Due persone sono rimaste ferite in circostanze e zone diverse, al vaglio degli investigatori della Polizia, nel centro di Napoli. In piazza Bellini - riferiscono fonti della Questura - un giovane di 19 anni - ha riferito agli agenti - è stato avvicinato da un gruppo di persone che senza motivo lo hanno colpito con una bottiglia. E' stato trasportato all'ospedale Loreto Mare. E' già noto alle forze dell'ordine per rissa e lesioni. L'altro episodio in via Mezzocannone: un immigrato del Gambia, di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha riferito di essere stato avvicinato da due scooter con a bordo quattro persone e di essere stato accoltellato senza motivo.(ANSA).