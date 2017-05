Incidente stradale vicino Udine, 2 morti

TRIESTE, 28 MAG - Due morti e tre feriti in gravi condizioni è il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 14 sulla strada provinciale 95 'Ferrata' nel comune di Varmo (Udine). E' accaduto in località Ponte di Madrisio. Le vittime e i feriti, probabilmente tutti stranieri residenti in Friuli, stavano viaggiando in direzione Portogruaro su una Bmw che viaggiava a forte velocità ed ha invaso la corsia opposta, scontrandosi contro una Golf prima di ribaltarsi in mezzo alla carreggiata e di finire in un terreno ai margini della strada. Non è escluso che la Bmw volesse allontanarsi da un posto di blocco istituito poco prima. Gli occupanti della Golf hanno riportato ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri di Latisana, che stanno compiendo i rilievi.