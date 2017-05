Investe 5 pedoni a Roma: arrestata

ROMA, 30 MAG - E' stata arrestata dalla polizia la romana di 43 anni che ieri sera, alla guida di una Smart, ha investito 5 persone in via dei Colli Portuensi a Roma. La donna è risultata positiva al "drug test" ed è stata trovata anche in possesso di una dose di cocaina. A quanto reso noto, era alla guida della sua auto nonostante le fosse stata revocata la patente di guida a febbraio del 2016. Dalla successiva perquisizione domiciliare gli agenti del commissariato San Paolo e del reparto Volanti, hanno sequestrato altre dosi di cocaina, circa 6 grammi.