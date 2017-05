Tredicenne scomparsa: trovata, sta bene

SIRACUSA, 30 MAG - Una tredicenne scomparsa ieri sera a Siracusa è stata ritrovata stamattina a Paternò, nel Catanese. Sta bene, come conferma la Polizia di Stato. La ragazzina era andata in piscina e non era più tornata a casa. Sulle circostanze indaga la Procura di Siracusa, che ipotizza che la tredicenne si sia allontanata volontariamente. La ragazza frequenta la terza media. Già ieri sera erano state sentite le sue amiche - sia quelle del gruppo del nuoto sincronizzato, che sono state le ultime a vederla, sia alcune compagne di classe - ed esaminato il tabulato telefonico. Stamane il ritrovamento.