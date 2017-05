eDreams, Sicilia e Grecia mete estate

ROMA, 30 MAG - Catania, Palermo e Ibiza mantengono la leadership della top 10 delle destinazioni preferite dagli italiani per il periodo da giugno a settembre, ma il vero boom lo registrano Atene (+83%) e Santorini (+56%) seguite da Palma di Maiorca (+40%), Londra (+37%) e New York (+30%). Emerge da uno studio di eDreams, che ha analizzato i dati sulle prenotazioni effettuate tramite il sito e la app. Rispetto allo scorso 2016, gli italiani in viaggio nei mesi da giugno a settembre quest'anno fanno registrare un incremento del 39%. Tra le dieci mete più prenotate, troviamo alcune new entry rispetto all'anno passato: Lampedusa, che risale la classifica dal 15/o all'8/o posto, Lamezia Terme, dall'11/o al 9/o e Brindisi, da 14/o al 10/o, surclassando così Mikonos, Trapani e Amsterdam, preferite lo scorso anno. Nella top 5 delle destinazioni a lungo raggio più gettonate si piazzano, invece: la già citata New York, L'Avana, Los Angeles, Bangkok e Miami.