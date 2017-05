Raid contro architetto alla Sanità

NAPOLI, 31 MAG - L'ingresso della home gallery di Diego Nuzzo, architetto ed organizzatore di eventi culturali, sostenitore iniziative anti clan nel rione Sanità, a Napoli, dove da tempo la camorra ha attuato una serie di raid creando paura e tensione nel quartiere, è stato incendiato da ignoti. L'abitazione dell'architetto era già finita nel mirino di ignoti a gennaio scorso: altro incendio e sgombero di una ventina di famiglia. L'architetto annuncia la sua volontà di arrendersi e lasciare il quartiere. "Qualcuno - scrive Nuzzo su Fb - ha appiccato il fuoco probabilmente con della benzina alla porta di casa con il rischio di far saltare in aria tutto il palazzo visto che sono andati a fuoco anche i contatori del gas. I danni sono ingenti come sempre quando si tratta di fuoco. Un'intimidazione di chiaro stampo camorristico. Qualcuno non vuole che si ritorni a sorridere, a fare cultura, a stare bene. Qualcuno ritiene che alla Sanità si debba vivere nel terrore e nell'incultura, nella barbarie e nella violenza".