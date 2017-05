Sequestrate 7 tonnellate sigarette

LIVORNO, 31 MAG - Oltre sette tonnellate di tabacchi lavorati esteri sono stati sequestrati dalla guardia di finanza e dall'agenzia delle dogane nell'ambito di un'operazione che vede indagate per contrabbando cinque persone, quattro italiani ed un tunisino. Nei confronti di tre degli indagati in corso di esecuzione una misura cautelare personale, perquisizioni per gli altri due. I reati contestati sono contrabbando aggravato, falsità ideologica e introduzione nello Stato di prodotti contraffatti. L'inchiesta è coordinata dalla magistratura di Livorno.