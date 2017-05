Fiaccolata per giovane ucciso da 15enne

VIBO VALENTIA, 31 MAG - Una fiaccolata si svolgerà stasera alle 21 a Mileto per ricordare Francesco Prestia Lamberti, il ragazzo ucciso da un quindicenne nella tarda serata di lunedì scorso. L'iniziativa è stata promossa dai parroci del paese del vibonese. L'idea era stata lanciata ieri su Facebook. Intanto la Procura della Repubblica di Vibo Valentia non ha adottato alcun provvedimento nei confronti del 19enne che si è presentato ieri sera ai carabinieri per rendere dichiarazioni spontanee in merito all'omicidio. Secondo quanto filtrato dal riserbo imposto sulla vicenda, si tratterebbe del ragazzo che ha accompagnato in auto sul luogo del delitto la vittima ed il suo assassino. Ai magistrati avrebbe sostanzialmente confermato la versione fornita dal minorenne. La vicenda, comunque, presenta ancora alcuni lati da chiarire. Il racconto del minorenne non ha convinto del tutto gli inquirenti. La vittima, ad esempio, sarebbe stata trovata con le mani in tasca, circostanza che escluderebbe una colluttazione.