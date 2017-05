Incendi: cede tetto, donna ferita

MILANO, 31 MAG - Un incendio è scoppiato questa mattina in via Beroldo 2, a Milano, provocando un cedimento del tetto del quarto e ultimo piano dello stabile. Delle due donne che erano all'interno una è rimasta ferita riportando ustioni di secondo grado sulle braccia. La donna di 74 anni è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. La figlia di 49 anni è rimasta illesa ma è in stato di choc. Secondo quanto accertato finora dai vigili del fuoco la causa del rogo è da attribuire a un corto circuito di un condizionatore. L'ipotesi è che sia stato lasciato acceso per tutta la notte. Intanto sono stabili le condizioni della donna ferita.