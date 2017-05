Falsi, migliaia abiti griffe più note

NAPOLI, 31 MAG - Migliaia di marchi delle griffe più note al mondo su abiti e accessori falsi sono stati scoperti dai carabinieri in un laboratorio di Qualiano (Napoli) dove sono state arrestate sei persone per contraffazione di capi di abbigliamento e ricettazione in concorso. Erano in un garage che avevano adibito a opificio per la fabbricazione di capi di abbigliamento con griffe contraffatte. Durante la perquisizione rinvenuti e sequestrati 1700 capi di abbigliamento con famosissime griffe contraffatte; 2730 capi e accessori (leggings, maglie, canotte, pantaloncini, costumi, borse, borsellini, ciabatte) su cui la griffe sarebbe stata apposta a breve con colle dannose per la salute, oltre che punzonatrici, un forno per l'asciugatura, una macchina da cucire, un macchinario per la stampa a inchiostro freddo e ancora clichè e punzoni per la realizzazione dei marchi contraffatti. Per i sei sono stati disposti gli arresti domiciliari.