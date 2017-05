Permessi soggiorno, centinaia in fila

NAPOLI, 31 MAG - Centinaia di immigrati in fila a Napoli per il ritiro di oltre 3000 permessi di soggiorno consegnati - accade così solo poche volte in un anno - in un solo giorno dall'Ufficio Immigrazione della Questura. La consegna straordinaria, come hanno spiegato i responsabili dell'ufficio che di norma valuta ed elabora 500 richieste al giorno, è stata organizzata per venire incontro alle esigenze degli immigrati che in questo periodo dell'anno lasciano l'Italia per raggiungere i loro Paesi d'origine e che, per il rientro, hanno bisogno di esibire alla frontiere un permesso di soggiorno valido. Inevitabili i disagi dovuti al caldo ed alle ore di attesa alleviati dal lavoro di numerosi agenti di polizia impegnati all'esterno degli uffici di Via Ferraris e che, oltre a gestire il flusso dando precedenza a donne, bambini ed anziani, hanno anche distribuito acqua e soccorso alcune persone colte da malore.