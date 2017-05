Migranti: Roberti, polizia su navi ong

ROMA, 31 MAG - Le navi delle ong "dovrebbero accettare di far salire a bordo un ufficiale di polizia giudiziaria che, senza intralciare le operazioni di soccorso, possa fare il lavoro tipico della polizia giudiziaria: serve un punto di equilibrio tra salvezza delle vite in pericolo ed accertamento delle responsabilità dei trafficanti". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti in audizione al comitato Schengen.