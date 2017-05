Stupore turisti innaffiatura sagrati

FIRENZE, 31 MAG - Tra lo stupore e qualche nervosismo dei turisti ha preso il via, alle 13 dal sagrato della basilica di Santa Croce a Firenze, l'operazione antibivacchi con l'inaffiamento dei gradini, annunciata ieri dal sindaco Dario Nardella. I turisti, anche invitati da agenti della polizia municipale, sono stati fatti alzare per consentire la pulizia anche con sapone del sagrato. Sul posto presente il sindaco Nardella e una nutrita rappresentanza di giornalisti e fotografi. La misura è stata adottata per evitare che i turisti si siedano sui gradini per mangiare. Dopo circa 10 minuti dall'innaffiatura, i gradini erano comunque già quasi asciutti e alcuni turisti hanno tentato di sedersi. Ma gli agenti presenti hanno subito provveduto a farli rialzare.