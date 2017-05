Dal domani online Legalità e Scuola ANSA

ROMA, 31 MAG - Su ANSA.it, il portale della prima agenzia di informazione multimediale in Italia, da domani, primo giugno, sarà online il canale "Legalità & Scuola" che nasce grazie ad una partnership tra il Miur, il Dipartimento per le Pari Opportunità e l'ANSA. La nuova iniziativa sarà presentata domani una scuola di Ostia, presenti la ministra dell'istruzione Fedeli, il presidente dell'Anticorruzione Cantone e il direttore dell'ANSA Contu. Al canale partecipano soggetti istituzionali, firmatari di protocolli per la realizzazione del concept: Csm, Autorità anticorruzione, Consiglio di Stato, Anm e Direzione nazionale antimafia. Legalità & Scuola prevede in home page un "Primopiano" con le maggiori notizie di attualità su legalità e scuola, e contiene una serie di rubriche che saranno quotidianamente rinnovate. Gli studenti hanno già iniziato a lavorare a progetti sulla legalità, l'educazione alla parità di genere, lo studio del bullismo. I risultati verranno pubblicati sul canale.