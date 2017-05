Terrorismo: convalidato fermo 2 siriani

RAGUSA, 31 MAG - Convalidato i fermi, su richiesta delle procure competenti, dei due siriani, uno dei quali minorenne, fermati sabato scorso nel porto di Pozzallo mentre stavano per imbarcarsi sul catamarano per Malta e ritenuti di far parte di una organizzazione terroristica. I due avevano utilizzato documenti falsi. Walid Eibo, 25 anni, è risultato essere residente a Malta, ed è stato indagato anche per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; l'altro è stato deferito alla procura dei minori di Catania e deve rispondere anche di sostituzione di persona e uso di documenti falsi.