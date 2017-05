BpVI: ricorso procura Vicenza contro Gip

VICENZA, 31 MAG - La procura di Vicenza ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione il decreto, che è considerato "abnorme", emesso dal Gip che si è dichiarato incompetente in favore dell'autorità giudiziaria di Milano per il reato di ostacolo alla vigilanza della Consob nell'inchiesta sulla Banca Popolare di Vicenza. Lo comunica in una nota il procuratore della Repubblica di Vicenza Antonino Cappelleri. La vicenda è legata a una richiesta di sequestro di 106 milioni. Cappelleri rileva che il Gip ha emesso "al contempo il sequestro per così dire provvisorio per l'importo richiesto, emissione che la procura ritiene non prevista tra i poteri di legge del Gip". In sostanza, la procura ritiene che il decreto d'urgenza del giudice incompetente "si limiti alle sole misure cautelari personali"; sicché il sequestro "come è dato, viene ritenuto vano, anzi controproducente in quanto prevedibilmente subito travolto dalle possibili contestazioni difensive".