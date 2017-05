Raggi, stop campi rom, mangiatoia mafia

ROMA, 31 MAG - "Possiamo annunciare in maniera molto netta che finalmente a Roma saranno superati i campi rom. Iniziamo chiaramente con due campi, La Barbuta e Monachina". Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Fermiamo la mangiatoia che per troppi anni c'è stata sui campi da parte della criminalità e di mafia capitale anche", dice Raggi. Un patto di responsabilità tra Rom capofamiglia e Campidoglio. Questo prevede il piano per il superamento dei campi Rom presentato oggi da Virginia Raggi. "Il percorso che si intende percorrere a Roma poggia su 4 assi: scolarizzazione, occupazione, salute, abitazione. Sono previste per questo misure temporanee di sostegno alle persone Rom Sinti e Caminanti in condizioni di fragilità che accompagnino il processo di superamento dei campi -ha spiegato- Per ciascuna persona o famiglia dovrà essere sottoscritto un Patto di Responsabilità con Roma Capitale da parte del capofamiglia che definisce diritti e doveri".