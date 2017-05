Kabul: dolore Papa, attacco abominevole

ROMA, 31 MAG - "Avendo appreso con tristezza dell'abominevole attacco a Kabul e dei molti morti e gravemente feriti, Papa Francesco esprime le sue sentite condoglianze a tutti i colpiti da questo brutale atto di violenza". E' quanto si legge in un messaggio di cordoglio inviato a nome del Papa dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin all'Ambasciatore dell'Afghanistan in Italia dopo l'attentato di oggi a Kabul. Il Papa "raccomanda le anime dei defunti alla misericordia dell'Onnipotente e assicura al popolo afghano le sue incessanti preghiere per la pace".