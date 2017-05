Sardegna: a Paci interim Lavori pubblici

CAGLIARI, 31 MAG - Il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru ha deciso di assegnare l'interim dell'assessorato dei Lavori Pubblici al titolare della Programmazione Raffaele Paci, dopo le dimissioni di Paolo Maninchedda. L'interim, affidato a Paci in qualità di vicepresidente della Giunta, "si prolungherà - fa sapere viale Trento - per il tempo necessario a dare seguito al confronto con il Partito dei Sardi e la coalizione per confermare il buon lavoro fatto finora e proseguire l'esperienza di governo intrapresa insieme". Il decreto di nomina sarà firmato domani.