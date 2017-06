Fluorsid: scarcerato direttore fabbrica

CAGLIARI, 1 GIU - Il Gip del Tribunale di Cagliari ha disposto gli arresti domiciliari anche per Michele Lavanga, direttore dello stabilimento Fluorsid di Macchiareddu (Cagliari), unico sino ad oggi ancora a Uta dopo la scarcerazione avvenuta ieri di altri due dirigenti coinvolti nell'inchiesta sul presunto disastro ambientale nell'azienda che fa capo al presidente del Cagliari Tommaso Giulini (non indagato). La decisione è arrivata questa mattina per ragioni di salute. A sollecitare la sua scarcerazione erano stati gli avvocati Massimiliano Delogu e Luigi Concas. Ieri il Tribunale del Riesame di Cagliari aveva disposto i domiciliari per Sandro Cossu, responsabile della sicurezza ambiente della Fluorsid, e Alessio Farci, ingegnere a capo della produzione dell'azienda. Sono tutti indagati nell'ambito dell'inchiesta del pm Marco Cocco sul presunto inquinamento nell'area dell'industria di Assemini, legato al sistema di smaltimento degli scarti di lavorazione.