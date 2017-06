Ritrovati 50 motori Ferrari rubati

TORINO, 1 GIU - Erano nascosti all'interno di un capannone di Settimo, nell'hinterland Torinese, i 50 motori Ferrari del valore di circa 900 mila euro rubati all'inizio di maggio. I carabinieri del Comando provinciale di Torino li hanno trovati al termine di una complessa indagine che ha portato all'arresto di tre persone per ricettazione. Nel magazzino c'erano anche più di 4.500 chili di cavi di rame, di verosimile provenienza furtiva, per un valore di 250mila euro. Il furto dei motori, destinati ad essere montati su veicoli Maserati, era avvenuto lo scorso primo maggio. Con una motrice rubata, ignoti si sono introdotti nel piazzale di una ditta di trasporti di Rivoli e hanno agganciato il rimorchio telonato con il prezioso carico. Le tre persone fermate per ricettazione sono un italiano di 64 anni, un romeno di 49 e una romena di 47 anni.