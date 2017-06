Alluvione:prosciolti vertici EnteForeste

NUORO, 1 GIU - Il gip del tribunale di Nuoro Mauro Pusceddu ha prosciolto Gilberto Murgia e Gavino Palmas, rispettivamente direttore generale dell'Ente Foreste e direttore dell'Ente Foreste di Nuoro, dall'accusa di omicidio colposo, lesione, inondazione e crollo di costruzioni colpose per la morte di Luca Tanzi e Maria Frigiolini, il poliziotto di Nuoro e la pensionata di Torpé, durante l'alluvione del novembre 2013. L'agente di Polizia era morto in seguito al crollo del ponte di Oloé (Nuoro), sulla provinciale Dorgali-Oliena, mentre la pensionata era rimasta intrappolata in casa e travolta dall'esondazione della diga Macheronis,a Torpè (Nuoro). I due dirigenti erano finiti al centro di un supplemento d'inchiesta del Pm Giorgio Bocciarelli in quanto ritenuti figure apicali nella responsabilità dei fatti. Assistiti dai legali Pietro Pittalis per Murgia e Antonello Cao per Palmas, i due sono stati prosciolti per non aver commesso il fatto.