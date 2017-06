Stupro di gruppo a Crema, 3 arresti

CREMONA, 1 GIU - Un italiano e due marocchini sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di avere sottoposto a violenza sessuale aggravata di gruppo una ragazza di 20 anni. Il fatto è avvenuto a Crema (Cremona) il 25 maggio all'interno di uno stabile abbandonato e gli arresti sono stati compiuti due giorni dopo, come è stato riferito oggi in una conferenza in questura a Cremona. Le indagini hanno preso avvio dopo la denuncia presentata dalla ragazza. Gli indizi hanno trovato iniziale riscontro nel referto medico stilato dai sanitari dell'ospedale di Crema che hanno fornito le prime cure e hanno riscontrato inequivocabili tracce della violenza subìta. Le indagini, svolte dal commissariato di Crema e coordinate dalla Procura di Cremona, hanno consentito di individuare, sulla base della descrizione riferita dalla vittima, sia il luogo del reato, sia i tre rintracciati e arrestati poco dopo. I fermi sono stati convalidati dal gip che ha emesso a carico degli indagati le misure cautelari in carcere.